Tra feste sport solidarietà mercatini e presepe vivente | Cadeo si prepara al Natale
Cadeo si anima con un susseguirsi di eventi che rendono il Natale unico e coinvolgente. Tra tradizioni, sport e solidarietà, il paese si prepara a vivere la magia delle feste, offrendo momenti di gioia per grandi e piccini. La Festa delle Strenne ha aperto le danze, e ora il calendario si riempie di appuntamenti che uniscono comunità e divertimento, creando un’atmosfera calda e festosa.
La Festa delle Strenne a fine novembre ha dato il via al tempo natalizio ma è in questi giorni che nel Comune di Cadeo si realizzano numerosi appuntamenti di festa, incontro e divertimento.«Gli eventi proposti in questo tempo sono un’occasione per vivere le festività in un clima di festa ma anche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
