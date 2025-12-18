Tra feste sport solidarietà mercatini e presepe vivente | Cadeo si prepara al Natale

Cadeo si anima con un susseguirsi di eventi che rendono il Natale unico e coinvolgente. Tra tradizioni, sport e solidarietà, il paese si prepara a vivere la magia delle feste, offrendo momenti di gioia per grandi e piccini. La Festa delle Strenne ha aperto le danze, e ora il calendario si riempie di appuntamenti che uniscono comunità e divertimento, creando un’atmosfera calda e festosa.

