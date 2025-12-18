Toyota protagonista ai Caschi d’Oro 2025

Toyota brilla ai Caschi d’Oro 2025 con un duplice riconoscimento, celebrando la leggenda di Juha Kankkunen e il successo della GR Yaris Rally Cup. Un evento che mette in luce l’eccellenza del marchio nel motorsport, consolidando la sua presenza tra i protagonisti più innovativi e vincenti. Un traguardo che testimonia la passione e l’impegno di Toyota nel mondo delle corse e della mobilità sostenibile.

Dalla carriera leggendaria di Juha Kankkunen al successo della GR Yaris Rally Cup: doppio riconoscimento per il mondo Toyota alla cerimonia di Autosprint a Imola. Toyota è stata grande protagonista alla serata di premiazione dei Caschi d’Oro 2025, i riconoscimenti assegnati annualmente dal settimanale Autosprint, andata in scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari alla presenza . 🔗 Leggi su Tuttorally.news Leggi anche: Cross Country Rally: Manuele Mengozzi ed Elisa Tassile premiati ai Caschi d’Oro di Imola Leggi anche: Bastoni, caschi e bottiglie sequestrati ai tifosi del Rimini in trasferta a Campobasso Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gala Fia: Toyota protagonista con tre titoli - Se l'attenzione del pubblico e delle telecamere era concentrata su Max Verstappen e sul suo secondo campionato mondiale di Formula 1 vinto consecutivamente, al Gala Fia di fine anno di Bologna sono ... gazzetta.it TOYOTA PROTAGONISTA NELLA NOTTE DEI CASCHI D’ORO Casco d’Oro alla carriera per il 4 volte campione del mondo Juha Kankkunen, protagonista di una stagione straordinaria in veste di vice team principal del Gazoo Racing WRT. Al TGR Italy, il rep - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.