Toscana o Pianura Padana? Firenze si sveglia avvolta dalla nebbia Ecco perché

Firenze si desta immersa in una fitta nebbia, un risveglio insolito per la città d’arte. Questa copertura avvolgente, comune in inverno e favorita dall’alta pressione, crea un’atmosfera quasi da pianura padana. Un fenomeno che, sebbene possa sembrare insolito, è una caratteristica tipica di questa stagione, regalando a Firenze un fascino misterioso e suggestivo.

© Lanazione.it - Toscana o Pianura Padana? Firenze si sveglia avvolta dalla nebbia. Ecco perché Firenze, 18 dicembre 2025 – Un risveglio quasi da Pianura Padana. In realtà, la nebbia che da stamani avvolge ampie zone della Toscana non è un fenomeno anomalo, ma una condizione tipica del periodo invernale, soprattutto quando il tempo è dominato dall’alta pressione. A spiegarlo sono i meteorologi del Lamma, che sottolineano come le attuali condizioni atmosferiche favoriscano in modo particolare la formazione di banchi nebbiosi, specie dopo notti serene e senza vento. PRESSPHOTO Cos’è l’inversione termica. In presenza di alta pressione, infatti, l’aria fredda – più pesante rispetto a quella calda – tende a scivolare verso il basso, accumulandosi nelle vallate e nelle pianure interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Roma avvolta dalla nebbia che copre le strade dalla periferia al centro: “Non si vede neanche il palazzo davanti al mio” Leggi anche: Napoli avvolta dalla nebbia. Alla base del fenomeno l’alta pressione e i venti deboli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Smog e anticiclone: ecco cosa sta succedendo nella Pianura Padana; Meteo. Weekend di Santa Lucia tra anticiclone, inversioni termiche, nebbie e clima mite in montagna. Ecco i dettagli; Video Meteo Domani. Toscana o pianura padana? Firenze si sveglia avvolta dalla nebbia. Ecco perché - Secondo il consorzio Lamma, la formazione di nebbie mattutine sarà possibile anche nei prossimi giorni, probabilmente fino al fine settimana, in un contesto meteorologico caratterizzato da grande vari ... lanazione.it

Lo smog soffoca la Pianura Padana, avanti così per altri 10 giorni. Tira una brutta aria anche al Centro Sud - L’effetto stagnante dell’anticiclone ha fatto schizzare i Pm10: semaforo rosso e limitazioni ai diesel a Torino e in tutta l’Emilia Romagna. msn.com

Aggiornamento neve in Toscana: le zone con i possibili fiocchi. Pioggia e gelate in pianura - Firenze, 16 novembre 2025 – E’ servito arrivare fino alla metà di novembre per avere la prima reale sferzata di freddo in Toscana. lanazione.it

+++ ARIA MOLTO INQUINATA +++ Nord d'Italia il peggio d'Europa. Emergenza smog per aria molto inquinata in questi giorni su gran parte d'Italia soprattutto su pianura padana, nelle zone di Napoli e Roma e moderatamente anche su Toscana e medio Adr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.