Toscana Gospel Festival concerto per l' inclusività teatro e mercatini Gli eventi
Scopri gli eventi di oggi nell’Aretino: dal Toscana Gospel Festival, un concerto dedicato all’inclusività, a spettacoli teatrali e mercatini natalizi. Un’occasione per vivere la cultura e la comunità locale in un’atmosfera suggestiva. Per segnalare altri incontri e manifestazioni, scrivi a redazione@arezzonotizie.
Ecco gli eventi di oggi, giovledì 18 dicembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Arezzo Città del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Il suono aretino”: giovani talenti e orchestre del territorio in concerto al Teatro Petrarca per lo Youth Music Festival
Leggi anche: Ron in concerto al Teatro dell'Unione e altri grandi ospiti per il JazzUp festival di Viterbo
Il Toscana Gospel Festival fa tappa al teatro Masaccio: concerto degli High Praise Singers; Toscana Gospel Festival, Montepulciano inaugura la XXIXª edizione; Toscana Gospel Festival. Due serate in Valdichiana; Voce, comunione e spiritualità: il Toscana Gospel Festival a Massa e Cozzile.
Toscana Gospel Festival, concerto per l'inclusività, teatro e mercatini. Gli eventi - Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a redazione@arezzonotizie. arezzonotizie.it
Il Toscana Gospel Festival fa tappa al teatro Masaccio: concerto degli High Praise Singers - 15, San Giovanni Valdarno torna ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno: il Toscana Gospel Festival, giu ... corrierediarezzo.it
Al Nuovo Teatro Pacini arriva la XXIXª edizione del Toscana Gospel Festival - Il Toscana Gospel Festival, che festeggia la 29ma edizione, torna, come da tradizione a Fucecchio e lo fa martedì 16 dicembre al Nuovo teatro Pacini. gonews.it
Toscana Gospel Festival edizione XXIVbis
https://www.mesenotizie.it/eventi/il-toscana-gospel-festival-porta-ad-agliana-the-women-of-god/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.