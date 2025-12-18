In Toscana, le rivalità tra città si riflettono anche sui piatti tradizionali. A Pisa, l’Antico Vinaio propone la celebre torta di ceci con lo stracchino, scatenando reazioni contrastanti tra i locali e non solo. Una disputa che va oltre i confini culinari, alimentando il folklore e le tradizioni di questa affascinante regione.

© Lanazione.it - Torta di ceci, disputa infinita: a Pisa l’Antico Vinaio la serve con lo stracchino. E Livorno insorge

Pisa, 18 dicembre 2025 – Nella Toscana dei duelli di campanile tra le singole città, la sfida e gli sfottò sono anche a tavola. E nell’eterna disputa sulla torta di ceci, si rinnova anche la rivalità tra pisani e livornesi. Sì, perché all’ombra della Torre apre, proprio nei giorni precedenti al Natale, un nuovo punto vendita di schiacciate dell’ Antico Vinaio, il celebre marchio di Tommaso Mazzanti che vede già diversi negozi non solo in Italia, ma anche negli Usa e (una delle ultime inaugurazioni) Parigi. La schiacciata con la torta di ceci. Mazzanti propone, in ogni città di apertura, una schiacciata diversa, con i prodotti del territorio di inaugurazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Antico Vinaio sceglie Pisa. Ma c’è già chi rilancia con la “fogaccia“ lucchese

Leggi anche: Torta rustica con stracchino, prosciutto e patate: la ricetta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Torta di ceci, disputa infinita: a Pisa l’Antico Vinaio la serve con lo stracchino. E Livorno insorge - La polemica ha finito per coinvolgere anche i tortai di Livorno, da sempre difensori della “torta”. lanazione.it