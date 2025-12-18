Torre Maura arrivano i fondi per la copertura del campo da basket di quartiere

Torre Maura si prepara a un importante intervento: arrivano i fondi per la copertura del campo da basket di via Tobagi. Dopo le promesse dell’assessore Onorato, la giunta capitolina ha dato il via libera al progetto di fattibilità, portando una ventata di speranza e miglioramento per il quartiere. Un passo avanti che garantirà maggiore sicurezza e fruibilità a questa area di aggregazione per tutta la comunità.

