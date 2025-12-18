Torre Maura arrivano i fondi per la copertura del campo da basket di quartiere

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torre Maura si prepara a un importante intervento: arrivano i fondi per la copertura del campo da basket di via Tobagi. Dopo le promesse dell’assessore Onorato, la giunta capitolina ha dato il via libera al progetto di fattibilità, portando una ventata di speranza e miglioramento per il quartiere. Un passo avanti che garantirà maggiore sicurezza e fruibilità a questa area di aggregazione per tutta la comunità.

torre maura arrivano i fondi per la copertura del campo da basket di quartiere

© Romatoday.it - Torre Maura, arrivano i fondi per la copertura del campo da basket di quartiere

L’assessore Onorato aveva promesso tempi brevi e, soprattutto, certi. La giunta capitolina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per realizzare la copertura al campo di basket di via Tobagi, nel VI municipio. L’opera, in totale, costerà 200 mila euro, 100 mila euro in più. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Natale a Roma: a Torre Maura l’iniziativa “Il Viaggio dei Piccoli Magi” dedicata ai bambini e alle famiglie del quartiere

Leggi anche: La riqualificazione del campo da bocce del parco 2 Giugno: sì anche alla nuova copertura

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.