Torre Maura arrivano i fondi per la copertura del campo da basket di quartiere
Torre Maura si prepara a un importante intervento: arrivano i fondi per la copertura del campo da basket di via Tobagi. Dopo le promesse dell’assessore Onorato, la giunta capitolina ha dato il via libera al progetto di fattibilità, portando una ventata di speranza e miglioramento per il quartiere. Un passo avanti che garantirà maggiore sicurezza e fruibilità a questa area di aggregazione per tutta la comunità.
L’assessore Onorato aveva promesso tempi brevi e, soprattutto, certi. La giunta capitolina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per realizzare la copertura al campo di basket di via Tobagi, nel VI municipio. L’opera, in totale, costerà 200 mila euro, 100 mila euro in più. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Domenica al mercatino creativo di Torre Maura in un caldo clima natalizio perfetto per incontrare le famiglie del territorio ed esporre i lavori del nostro laboratorio di riciclo realizzati dai ragazzi in accoglienza a Via dei Colombi e dagli ospiti delle case famiglia il - facebook.com facebook
