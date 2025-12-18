Pietro Calabrese, giovane talento toscano di 16 anni, si appresta a fare il suo debutto ufficiale nel panorama musicale con il singolo ‘Torno prima’. Un momento importante che segna l’inizio di un percorso artistico promettente, ricco di emozioni e nuove sfide. Con la sua voce fresca e autentica, Pietro si prepara a conquistare il cuore degli ascoltatori e a lasciare un’impronta nel mondo della musica.

© Lanazione.it - ‘Torno prima’ di Calabrese

Domani sarà un momento speciale nella vita artistica di Pietro Calabrese (nella foto), cantautore di 16 anni toscano che debutta ufficialmente nel mercato discografico con il suo primo singolo ‘Torna prima’. Pietro è nato e vive a Poggibonsi dove studia in un Liceo. Un esordio che arriva con grande consapevolezza: è una delle voci più interessanti della sua generazione, capace di unire una scrittura intima e diretta a una vocalità contemporanea, muovendosi tra pop moderno e cantautorato. Le sue canzoni nascono da esperienze personali, osservazioni quotidiane e dal bisogno urgente di raccontarsi senza filtri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Prima tornata elettorale calabrese: ecco com’è andata l’affluenza

Leggi anche: “Ogni volta che porto i miei figli a casa di altri, torno che sono più stanca di prima. I miei amici dicono che faccio la difficile”: lo sfogo di una mamma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cacciatici a Patente calabria calabrese ridere battuta comico

Evviva!!! Festeggio con voi la prima data del 2026. Ad Ancona, città a me molto cara e torno per il terzo anno consecutivo al centro Diocesano nella bella città dorica. É bello sapere di aver lasciato un buon ricordo! Grazie a Lina, al Vescovo e a tutta l’organi - facebook.com facebook