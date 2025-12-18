Torno a Terni e ammazzo mia moglie che vuole lasciarmi ma i carabinieri lo fermano in tempo

18 dic 2025

Un uomo di Terni, dopo settimane di minacce e insulti, minacciava di compiere un gesto estremo contro la moglie desiderosa di lasciarlo. La tensione cresceva, ma fortunatamente i carabinieri sono intervenuti in tempo per fermarlo, evitando una tragedia. La vicenda evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra crisi e tragedia, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Dopo giorni e giorni di telefonate, minacce e insulti, la situazione rischiava di precipitare in maniera drammatica. Perché lui, un 32enne, aveva manifestato l’intenzione di tornare a Terni – dopo essersi trasferito in un comune del Perugino – e di uccidere la moglie coetanea, che voleva. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

