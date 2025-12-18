Torneo di padel di beneficienza | raccolta di doni natalizi per i bambini più bisognosi

Unisciti a noi per un torneo di padel di beneficienza a Brindisi, un’occasione speciale per unire sport e solidarietà. Quest’anno, la raccolta di doni natalizi contribuirà a portare un sorriso ai bambini più bisognosi. Un evento che promuove la comunità e il cuore, coinvolgendo appassionati e famiglie in una giornata all’insegna dell’amicizia e della generosità. Ti aspettiamo al Centro Sportivo Bellaria Padel per vivere insieme questa bella esperienza.

© Brindisireport.it - Torneo di padel di beneficienza: raccolta di doni natalizi per i bambini più bisognosi BRINDISI - Anche quest'anno il Centro Sportivo Bellaria Padel di Brindisi ha organizzato una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà. L'iniziativa benefica, replicata dopo il successo dello scorso anno, ha trasformato i campi da gioco in un centro di raccolta doni per i bambini meno.

