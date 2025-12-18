Tornanza ingiocabile spaccanti pro-Pal | le nuove parole Treccani 2025 tra cronaca politica e costume

Scopri le nuove parole che stanno rivoluzionando il nostro linguaggio nel libro Treccani 2025. Tra termini come tornanza, pro-Pal e occhi spaccanti, il volume riflette le tendenze di cronaca, politica e costume, offrendo uno sguardo aggiornato sull’evoluzione linguistica contemporanea. Un viaggio nel neologismo che svela come il nostro modo di comunicare si adatti alle sfide e alle innovazioni del nostro tempo.

