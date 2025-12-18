Tornanza ingiocabile spaccanti pro-Pal | le nuove parole Treccani 2025 tra cronaca politica e costume
Scopri le nuove parole che stanno rivoluzionando il nostro linguaggio nel libro Treccani 2025. Tra termini come tornanza, pro-Pal e occhi spaccanti, il volume riflette le tendenze di cronaca, politica e costume, offrendo uno sguardo aggiornato sull’evoluzione linguistica contemporanea. Un viaggio nel neologismo che svela come il nostro modo di comunicare si adatti alle sfide e alle innovazioni del nostro tempo.
Il libro dell’anno Treccani 2025, appena pubblicato, contiene anche una sezione - Le parole dell’anno – con i neologismi più recenti come tornanza, droga degli zombie, affidopoli, allucinazione dell’intelligenza artificiale, keybox, pro-Pal, ma anche la qualunque e occhi spaccanti. E un tributo a Sinner con ingiocabile. Cronaca, politica, tecnologia ed economia hanno avuto un peso determinante. 🔗 Leggi su Feedpress.me
