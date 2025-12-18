Tornano i Venerdì di Siena, un appuntamento imperdibile dedicato alla letteratura. Il nuovo ciclo si apre con un omaggio a un grande senese, Enzo Tiezzi. Dal 9 gennaio al 27 marzo, nella suggestiva sala delle Lupe, ogni venerdì alle 17 si susseguiranno incontri ricchi di approfondimenti e dialoghi culturali, per celebrare la passione per i libri e il talento locale.

© Lanazione.it - Tornano I venerdì di Siena, si parte da ’Un grande senese: Enzo Tiezzi’

Nuovo ciclo per gli incontri letterali ‘I venerdì di Siena’, che si terranno nella sala delle Lupe dal 9 gennaio al 27 marzo, sempre alle 17.30. L’iniziativa, promossa dal Comune, sotto la direzione di Francesco Ricci, sarà a cura di toscanalibri.it, con la consulenza artistica di Massimiliano Bellavista. Primo incontro venerdì 9 gennaio, ore 17.30, dal titolo ‘Un grande senese: Enzo Tiezzi’ con Andrea Bianchi Sugarelli, Simone Bastianoni, Silvano Focardi, Federico Maria Pulselli. Il 16 gennaio ‘Cartoline musicali dall’Italia’ con Carpe Diem; il 23 gennaio ‘Marcello Mastroianni, il divo timido’ con Adele Betti e Vincenzo Coli; il 30 gennaio ‘Miles Davis & John Coltrane’ con Francesco Martinelli e gli studenti del Siena Jazz; 6 febbraio ‘Tutti i colori di Malaparte’ con Massimiliano Bellavista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

