Tornano ad accamparsi in tenda all'entrata della casa delle assocoazioni.

A Calolziocorte torna la tenda-bivacco all’ingresso della casa delle associazioni, sollevando ancora preoccupazioni sulla sicurezza, il decoro e l’assistenza. Dopo un mese dalla segnalazione di un cittadino, la situazione rimane irrisolta, con la presenza di una tenda che ostacola l’accesso e suscita dubbi sulla gestione del problema.

A Calolziocorte è tornata la tenda-bivacco alla casa delle associazioni. Non sembra risolto (nè dal punto di vista assistenziale, nè della sicurezza e del decoro) il problema già segnalatoci da un cittadino quasi un mese fa inviandoci una foto scattata alla tenda allestita sulla scalinata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

