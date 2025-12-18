Tornano ad accamparsi in tenda all' entrata della casa delle associazioni

Una tenda-bivacco è tornata a campeggiare all’ingresso della casa delle associazioni di Calolziocorte, sollevando nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza, l’assistenza e il decoro dell’area. Nonostante le segnalazioni e le foto inviate quasi un mese fa, il problema persiste, evidenziando la difficoltà nel trovare soluzioni efficaci. La situazione richiede attenzione immediata per garantire un ambiente più sicuro e decoroso per tutti i cittadini.

A Calolziocorte è tornata la tenda-bivacco alla casa delle associazioni. Non sembra risolto (nè dal punto di vista assistenziale, nè della sicurezza e del decoro) il problema già segnalatoci da un cittadino quasi un mese fa inviandoci una foto scattata alla tenda allestita sulla scalinata.

