Torna l' albero per la sicurezza sul lavoro dell' Anmil | Infortuni e malattie non conoscono festività

L’albero per la sicurezza sul lavoro dell’Anmil torna a Forlì, un simbolo di impegno e memoria. Lunedì 22 dicembre alle 10 sarà inaugurato, grazie alla collaborazione tra Anmil, il Comune di Forlì e l’impresa Biguzzi di Forlimpopoli. Un’occasione per riflettere sull’importanza della prevenzione e ricordare le vittime di incidenti e malattie professionali, perché la sicurezza non conosce festività.

Sarà inaugurato lunedì 22 dicembre alle 10 l'albero per la Sicurezza sul lavoro realizzato dalla Sede Anmil di Forlì grazie alla collaborazione del Comune di Forlì e dell'impresa Biguzzi di Forlimpopoli che hanno voluto aderire a questa importante iniziativa nata per ricordare le vittime del.

