Torna La Magia del Natale | tre giorni di eventi tra cinema spettacoli e Santa Claus
L’atmosfera natalizia invaderà Ostuni con “La Magia del Natale”, un evento imperdibile che anima la cittadina dal 19 al 21 dicembre. Tre giorni ricchi di spettacoli, cinema e momenti dedicati a Santa Claus, promossi dall’associazione Fraila Aps. Un’occasione speciale per vivere la magia del Natale in compagnia, tra tradizione e divertimento, nel cuore di piazzetta Sant'Oronzo.
OSTUNI - Per il quinto anno consecutivo, Ostuni si prepara a vivere l'atmosfera più attesa dell'anno con “La Magia del Natale”, l'evento natalizio a cura dell'associazione Fraila Aps, in programma il 19, 20 e 21 dicembre 2025 in piazzetta Sant'Oronzo. Un'iniziativa ormai consolidata nel panorama. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: A Firenze torna la magia del Natale con i mercatini in Piazza Santa Croce
Leggi anche: Pretoro in fiaba: due giorni di festa e magia aspettando il Natale tra spettacoli itineranti, mercatini e Babbo Natale
Programma La Magia del Natale; Sito Istituzionale | Natale 2025 a Roma, ricco programma di eventi e iniziative; Natale nei borghi del Lazio: magia, luci e mercatini da scoprire fino al 6 gennaio; A Christmas Carol”, torna la magia del Natale con AngoliLab al Teatro Aurora di Velletri.
Ostuni, torna “La Magia del Natale”: tre giorni di eventi tra cinema, spettacoli e Babbo Natale - La Magia del Natale, l’evento natalizio a cura dell’Associazione Fraila APS, in programma il 19, 20 e 21 dicembre 2025 in Piazzetta Sant’Oronzo. ostuninotizie.it
IV Edizione Natale Village - Dove la magia diventa realtà: all’A1Expò torna Natale Village. napolivillage.com
La magia del Natale torna al parco: "Prima uscita del presepe vivente" - Nel pomeriggio di domenica scorsa, decine di persone hanno potuto rivivere la solennità e le emozioni de “Il vero ... msn.com
La magia del Natale alla Frazione Montagna San Salvatore: torna il grande Presepe Vivente del Gargano - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.