Torna la Lira di Bibbiena un investimento di 20 mila euro sui negozi di prossimità e le famiglie

Torna la Lira di Bibbiena, una moneta digitale dal nome vintage pensata per rafforzare i negozi di prossimità e le famiglie del territorio. Con un investimento di 20 mila euro, questa iniziativa mira a promuovere un’economia circolare e a incentivare gli acquisti locali, valorizzando il patrimonio e le relazioni della comunità. Un progetto che unisce tradizione e innovazione per sostenere lo sviluppo sostenibile di Bibbiena.

© Lanazione.it - Torna la Lira di Bibbiena, un investimento di 20 mila euro sui negozi di prossimità e le famiglie Arezzo, 18 dicembre 2025 – Torna la Lira a Bibbiena, la moneta digitale con un nome un po' vintage, scelto per giocare sul fatto di avere una moneta interna della città e sull’importanza di spendere sul proprio territorio nell’ottica di sostegno all’economia circolare. Le monete digitale sono in sostanza dei buoni spesa da spendere nei negozi del territorio che si sono convenzionati iscrivendosi tramite bando. I commercianti scaricano gratuitamente la App appositamente realizzata, attraverso la quale potranno leggere e quindi scaricare i buoni-moneta presentati dalle famiglie. La moneta digitale, in questo modo, viene direttamente rendicontata dall’ufficio comunale di riferimento, che è quello del sociale, che poi provvede a erogare quanto spetta al commerciante. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Torna la Lira di Bibbiena, un investimento di 20 mila euro sui negozi di prossimità e le famiglie Leggi anche: Lira di Bibbiena: 20mila euro da spendere nei negozi di prossimità Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Torna la lira di Bibbiena, un investimento di 20 mila euro sui negozi di prossimità e le famiglie - La Lira di Bibbiena, un progetto pensato dall’amministrazione per sostenere le famiglie più bisognose del territorio ma anche il commercio di prossimità ... msn.com

Torna per il quarto anno la Lira di Bibbiena: online il bando. - Un sostegno attivo anche per i piccoli esercizi commerciali Un investimento dell’amministrazione da circa 25 mila ... lanazione.it

Torna la Lira contro il caro vita. Buoni spesa per 20mila euro - di Sonia FardelliBIBBIENATorna La Lira di Bibbiena, un’iniziativa del Comune per aiutare le famiglie in difficoltà e per incentivare gli acquisti nei negozi di prossimità. msn.com

«Secondo voi se avessimo l’opportunità di tornare indietro nel tempo impedendo al Presidente della Commissione Europea di spingere per l’adozione dell’Euro come strumento di integrazione e rafforzamento dell’Europa oggi l’Italia come si ritrovere - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.