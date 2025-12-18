Torna la Deejay Ten svelate le date del tour 2026 | si parte da Torino

La Deejay Ten torna nel 2026, portando ancora una volta la passione del running nelle strade italiane. Dopo il successo delle edizioni precedenti, Radio Deejay svela le date di un evento che unisce sport, musica e divertimento, coinvolgendo atleti di ogni livello e appassionati da tutta Italia. Pronti a vivere un’esperienza unica? La corsa più amata sta per ripartire!

© Torinotoday.it - Torna la Deejay Ten, svelate le date del tour 2026: si parte da Torino La febbre del running torna a salire. Radio Deejay ha ufficialmente annunciato il calendario della Deejay Ten 2026, l'evento ideato da Linus che da oltre vent'anni trasforma le strade italiane in un fiume colorato di energia, musica e sport. Non è solo una corsa, ma un rito collettivo: una. La Deejay Ten, torna a Bari la nuova edizione della corsa non agonistica ideata da Linus 19 aprile 2026; Deejay Ten 2026, svelate le quattro date del tour. Deejay Ten 2026: quattro città, una grande festa firmata Radio Deejay - Date, percorsi 5 e 10 km, iscrizioni aperte e tutte le novità dell'evento Radio Deejay.

DEEJAY TEN 2026: APERTE LE ISCRIZIONI ALLA NUOVA EDIZIONE - com) Milano, 17 dicembre 2025 – Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto la partecipazione di oltre 60mila persone, la DEEJAY TEN annuncia gli appuntamenti del 2026. mi-lorenteggio.com

Deejay Ten 2026: quattro città, sport e divertimento con Radio Deejay - Dopo il successo dell’edizione 2025, che ha coinvolto oltre 60mila partecipanti, la Deejay Ten annuncia il calendario del 2026. fm-world.it

