Torna in piazza Italia Il Villaggio della Solidarietà dell' associazione ReggioCresce

Venerdì 19 dicembre, piazza Italia ospiterà la seconda edizione de “Il Villaggio della Solidarietà” di ReggioCresce. Dalle 16 alle 20, un’occasione per condividere momenti di solidarietà e supporto, immersi nell’atmosfera natalizia. Un evento aperto a tutta la cittadinanza, volto a rafforzare i legami e a offrire un aiuto concreto a chi vive momenti di difficoltà. Un appuntamento da non perdere per stare insieme e fare la differenza.

© Reggiotoday.it - Torna in piazza Italia "Il Villaggio della Solidarietà" dell'associazione ReggioCresce Venerdì 19 dicembre, dalle ore 16 alle 20, nella suggestiva cornice natalizia di piazza Italia, si terrà la seconda edizione dell'evento "Il Villaggio della Solidarietà", aperto alla cittadinanza e dedicato all'incontro e al sostegno concreto verso chi vive situazioni di difficoltà.

