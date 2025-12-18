Torna il presepe vivente a Castiglion Fiorentino | le novità dell' edizione 2025
Il presepe vivente di Castiglion Fiorentino torna nel 2025, portando nuova magia e suggestioni nel cuore del centro storico. Con circa 200 comparse, la tradizione si rinnova attraverso un affascinante racconto vivente che coinvolge tutta la comunità. Un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera natalizia autentica e ricca di emozioni, tra storia, arte e tradizione.
Si rinnova la tradizione del presepe vivente a Castiglion Fiorentino, che anche quest’anno animerà strade e vicoli del centro storico con circa 200 comparse. L’iniziativa è organizzata e promossa dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l’amministrazione comunale.Come gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
