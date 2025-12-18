’Torna’ il Polittico Griffoni Ecco la ricostruzione

Il Polittico Griffoni torna protagonista, questa volta sotto forma di una ricostruzione innovativa. Realizzata da Mediamorphosis e Quadricroma grazie a una generosa donazione di Operosa, questa installazione offre una nuova prospettiva sul capolavoro rinascimentale, valorizzando il suo valore storico e artistico. Un’occasione per riscoprire un’opera di grande fascino, rendendo ancora più accessibile e condivisibile il patrimonio culturale.

Il Polittico Griffoni torna a casa. Non si sta parlando ovviamente del capolavoro originale, le cui sedici tavole sono dislocate tra National Gallery di Londra, Pinacoteca di Brera, Louvre e Musei Vaticani, bensì di una nuova ricostruzione realizzata da Mediamorphosis e Quadricroma su donazione di Operosa. Era il 1470 quando la famiglia Griffoni commissionò al ferrarese Francesco del Cossa una pala d’altare da posizionare all’interno della cappella di San Vincenzo Ferrer nella Basilica di San Petronio. Il polittico segnò anche l’inizio della sua collaborazione con il giovane pittore Ercole de’ Roberti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

