’Torna’ il Polittico Griffoni Ecco la ricostruzione

Il Polittico Griffoni torna protagonista, questa volta sotto forma di una ricostruzione innovativa. Realizzata da Mediamorphosis e Quadricroma grazie a una generosa donazione di Operosa, questa installazione offre una nuova prospettiva sul capolavoro rinascimentale, valorizzando il suo valore storico e artistico. Un’occasione per riscoprire un’opera di grande fascino, rendendo ancora più accessibile e condivisibile il patrimonio culturale.

© Ilrestodelcarlino.it - ’Torna’ il Polittico Griffoni. Ecco la ricostruzione Il Polittico Griffoni torna a casa. Non si sta parlando ovviamente del capolavoro originale, le cui sedici tavole sono dislocate tra National Gallery di Londra, Pinacoteca di Brera, Louvre e Musei Vaticani, bensì di una nuova ricostruzione realizzata da Mediamorphosis e Quadricroma su donazione di Operosa. Era il 1470 quando la famiglia Griffoni commissionò al ferrarese Francesco del Cossa una pala d’altare da posizionare all’interno della cappella di San Vincenzo Ferrer nella Basilica di San Petronio. Il polittico segnò anche l’inizio della sua collaborazione con il giovane pittore Ercole de’ Roberti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Disarmo, governance, ricostruzione: ecco i nodi che potrebbero far saltare l’intesa Leggi anche: La Spagna torna a proporre di abolire l’ora legale. Ecco perché la questione si riapre adesso (ed è politica) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ’Torna’ il Polittico Griffoni. Ecco la ricostruzione - Non si sta parlando ovviamente del capolavoro originale, le cui sedici tavole sono ... ilrestodelcarlino.it

Svelata la ricostruzione del Polittico Griffoni in mostra a Bologna - Uno dei capolavori assoluti del Rinascimento ferrarese e bolognese, il Polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de' Roberti, è stato svelato questa mattina in una nuova ricostruzione all'in ... msn.com

Una ricostruzione del Polittico Griffoni torna a San Petronio 12PORTE - 18 dicembre 2025. Lo scorso 17 dicembre la cappella Ferrer della Basilica di San Petronio è tornata ad ospitare il polittico Griffoni, capolavoro della seconda metà del XV secolo opera di - facebook.com facebook

Il Ministro Valditara torna a delineare l’impianto culturale e politico che guida le scelte del dicastero: una scuola chiamata a valorizzare i talenti, misurarsi con le fragilità e contrastare, senza ambiguità, ogni forma di deresponsabilizzazione. tuttoscuola.com/val x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.