Torna il Natale nel paese dove nacque Gesù

Il Natale ritorna nella Terra di Cristo, un luogo di speranza e fede che oggi affronta sfide profonde. Tra strade vuote e un clima di incertezza, il cuore di questa terra rimane forte, custodendo tradizioni antiche e un messaggio di pace. In un momento di difficoltà, il calore del Natale si fa ancora più urgente, portando luce e speranza in un angolo del mondo che ha visto tempi migliori.

© Laverita.info - Torna il Natale nel paese dove nacque Gesù La Terra di Cristo è ferita dai segni del conflitto: pochi turisti, strade vuote, disoccupazione a livelli altissimi. Eppure, a Betlemme si rivedono piazze vivaci, luminarie e un Santa Claus che vende cappelli: «Venite qui anche se il 7 ottobre ha cambiato ogni cosa». Matteo Carnieletto da Betlemme, Cisgiordania Sono i segni della guerra ad accoglierti all'aeroporto di Tel Aviv. Le colonne che dividono gli spazi all'interno dell'edificio sono piene di adesivi. Volti che non ci sono più. Sono soprattutto di giovanissimi, uccisi il 7 ottobre di due anni fa. Oppure durante la guerra contro Hamas a Gaza.

