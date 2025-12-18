Torna il Mercatino di Natale di Ant in via Rizzoli e Ugo Bassi

Dal 20 al 21 dicembre, via Rizzoli e Ugo Bassi ospitano il tradizionale Mercatino di Natale di Ant, con oltre 120 stand dedicati all’artigianato, ai sapori locali e ai regali solidali. Un’occasione speciale per immergersi nello spirito natalizio, sostenendo una causa importante e scoprendo creazioni uniche di artigiani e produttori del territorio.

Tornano gli An-T-Days, il mercatino di Natale promosso da Fondazione Ant. Sabato 20 e domenica 21 dicembre nelle vie Rizzoli e Ugo Bassi oltre 120 stand di artigianato creativo, prodotti enogastronomici del territorio e regali solidali Ant. Domenica in Sala Borsa convegno ed esposizione di.

