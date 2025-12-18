Torna di nuovo il concerto di Radio Italia in piazza Duomo

Il concerto di Radio Italia torna a illuminare piazza Duomo, portando musica e atmosfera unica nel cuore di Milano. Venerdì 15 maggio, la città si riempirà di note e emozioni, con un evento imperdibile per gli appassionati di musica italiana. L’annuncio, dato da Mario Volanti, presidente di Radio Italia, rafforza l’attesa di un appuntamento che promette di essere ancora più coinvolgente e speciale.

© Milanotoday.it - Torna (di nuovo) il concerto di Radio Italia in piazza Duomo Si svolgerà venerdì 15 maggio il concerto di Radio Italia in piazza Duomo a Milano. L’annuncio è arrivato nella mattinata di giovedì 18 dicembre ai microfoni di Radio Italia dall’editore e presidente dell’emittente radiofonica (Mario Volanti), raggiunto al telefono dal Sindaco di Milano, Giuseppe. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: La prima esibizione di Alessandra Amoroso dopo il parto è per un concerto in piazza Duomo a Milano Leggi anche: Milano, in piazza Duomo torna il tradizionale mercatino di Natale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Un Capodanno per tutti; Riccardo Cocciante torna allo Sferisterio dopo trenta anni; Jovanotti torna in radio con “So solo che la vita”, dal nuovo album Niuiorcherubini; Ernia in concerto con il Solo per amore tour live 2026. Pupo torna a Mosca per un nuovo concerto. «Dedicato all'amore fra Russia e Italia. Se mi vietano di andare, sono pronto a chiedere la cittadinanza» - Per i suoi 70 anni, compiuti l’11 settembre scorso, Pupo ha deciso di regalarsi un altro concerto a Mosca, presentato dagli stessi organizzatori come «il suo unico concerto da solista in Russia per ... corriere.it Luca Carboni torna in concerto a Bologna: appuntamento il 24 gennaio nella sua città natale (lo stesso giorno del live di De Gregori) - Luca Carboni, dopo aver annunciato il ritorno sul palco con il concerto di Milano del prossimo 11 novembre all’Unipol Forum, aggiunge un secondo evento speciale live nella sua città. corrieredibologna.corriere.it Tyler The Creator torna in concerto in Italia, annunciata una data a Milano nel 2026 - L’artista americano, tra le figure più innovative della scena hip hop contemporanea, ha scelto nuovamente Milano come tappa del suo tour. tg24.sky.it Guasto d'amore - Bresh (Radio Italia Live 28/11/2025) Francesca Valla torna con un nuovo libro e ci spiega perché ogni figlio è unico e come ritrovare equilibrio nelle relazioni familiari - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.