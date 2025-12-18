Torna Circo Incanto ad Arenzano | artisti circensi nel borgo per immergersi nella magia del Natale
Torna ad Arenzano il magico “Circo Incanto”, un evento imperdibile nel cuore del borgo. Nei giorni 20 e 21 dicembre, artisti circensi e acrobati trasporteranno il pubblico in un mondo di meraviglia e spettacolo, rendendo il Natale ancora più speciale. La terza edizione del festival, curata da Synergika, promette emozioni, risate e sorprendenti performance per tutta la famiglia. Un’occasione unica per vivere la magia del circo nel suggestivo scenario di Arenzano.
Dopo il successo degli ultimi anni, sabato 20 e domenica 21 dicembre torna il “Circo Incanto” di Arenzano, terza edizione del Festival di Circo e Discipline acrobatiche a cura di Synergika.Artisti professionisti in arti circensi animeranno le vie del centro storico con performance di cinghie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
