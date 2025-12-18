Torna Artour del gusto toscano | sapori artigiani e idee regalo natalizie in Piazza Strozzi

Dal 19 al 21 dicembre, Piazza Strozzi si trasforma nel cuore del gusto toscano con Artour del Gusto Toscano. Un’occasione unica per scoprire sapori artigianali, idee regalo natalizie e prodotti di alta qualità, in un evento organizzato da CNA Firenze Metropolitana con il supporto del Comune di Firenze e Enegan. Un appuntamento imperdibile per valorizzare l’eccellenza del territorio e vivere l’atmosfera natalizia tra gusto e tradizione.

Leggi anche: A Firenze torna Artour del gusto toscano: l'artigianato alimentare fa tappa in Piazza Strozzi Leggi anche: Artour torna a Firenze: tre giorni di artigianato artistico d'eccellenza in Piazza Strozzi

