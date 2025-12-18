Torino sigilli all' Askatasuna Gli antagonisti | Riempiremo le strade
Da questa mattina, Torino è al centro di una vasta operazione di polizia presso il centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita 47. Le autorità hanno sigillato l'edificio, mentre gli antagonisti minacciano di riempire le strade di proteste. La situazione si fa tesa, con le forze dell’ordine impegnate a gestire una mobilitazione che coinvolge l’intera città.
È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. La Digos della questura torinese e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. Perquisizioni sono in corso anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi. L'edificio è interessato da circa un anno da un progetto sui beni comuni. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, avvenuti durante manifestazioni pro Palestina nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
