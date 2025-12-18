Torino sgomberato il centro sociale Askatasuna
A pochi mesi dallo sgombero del Leoncavallo, Torino si trova nuovamente al centro di una operazione che ha portato alla chiusura del centro sociale Askatasuna. L'intervento, eseguito nelle prime ore del 18 dicembre dalla Digos con l’appoggio delle forze mobili, segna un’altra fase di tensione e repressione nel cuore della città.
A pochi mesi dallo sgombero del Leoncavallo, il centro sociale Askatasuna di Torino ha subito la stessa sorte all’alba del 18 dicembre, al termine di un’operazione condotta dalla Digos con il supporto dei reparti mobili. L’intervento ha riguardato lo stabile di corso Regina Margherita 47, occupato dal 1996 e noto come uno degli ultimi simboli dell’area dell’Autonomia. Durante le attività di polizia, scattate nell’ambito di un’inchiesta sugli assalti avvenuti contro la sede della Stampa, le Ogr e l’azienda Leonardo nel corso di manifestazioni pro-Palestina, all’interno dell’edificio sono stati individuati sei attivisti, trovati al terzo piano nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Askatasuna, brusco risveglio per gli antagonisti a Torino: sgomberato il centro sociale dopo le perquisizioni
Leggi anche: Torino, centro sociale Askatasuna sgomberato. Piantedosi: "Non c'è spazio per violenza"
Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: fine del patto col sindaco; Torino, perquisizioni nel centro sociale Askatasuna. Gli attivisti: «Tentativo di sgombero»; Torino, perquisizione ad Askatasuna: possibile sgombero del centro sociale; Torino, perquisizioni nel centro sociale Askatasuna dopo assalto a La Stampa.
Sgomberato Askatasuna a Torino dopo l'assalto alla Stampa, sigilli al centro sociale. Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" - Operazione della Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro- ansa.it
Torino, sgomberato e messi i sigilli al centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa" - Lo stabile è stato perquisito dopo gli assalti alle sedi del quotidiano torinese, Ogr e Leonardo ... msn.com
Sgomberato Askatasuna, il bliz della Digos a Torino dopo l’assalto alla Stampa. Il sindaco: “Il patto è cessato” - Perquisizione delle forze dell’ordine nello stabile occupato in corso Regina Margherita. quotidiano.net
#Torino Il centro sociale Askatasuna è stato sequestrato e sgomberato stamattina dalla Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano La Stampa, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-Palestina. - facebook.com facebook
In circa un migliaio sono partiti questo pomeriggio da Venaus, nel Torinese, per la tradizionale marcia No Tav dell'8 dicembre, ricorrenza dei vent'anni dallo sgombero del presidio contro la Torino-Lione, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2005, sempr x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.