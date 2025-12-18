A pochi mesi dallo sgombero del Leoncavallo, Torino si trova nuovamente al centro di una operazione che ha portato alla chiusura del centro sociale Askatasuna. L'intervento, eseguito nelle prime ore del 18 dicembre dalla Digos con l’appoggio delle forze mobili, segna un’altra fase di tensione e repressione nel cuore della città.

© Lettera43.it - Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna

A pochi mesi dallo sgombero del Leoncavallo, il centro sociale Askatasuna di Torino ha subito la stessa sorte all’alba del 18 dicembre, al termine di un’operazione condotta dalla Digos con il supporto dei reparti mobili. L’intervento ha riguardato lo stabile di corso Regina Margherita 47, occupato dal 1996 e noto come uno degli ultimi simboli dell’area dell’Autonomia. Durante le attività di polizia, scattate nell’ambito di un’inchiesta sugli assalti avvenuti contro la sede della Stampa, le Ogr e l’azienda Leonardo nel corso di manifestazioni pro-Palestina, all’interno dell’edificio sono stati individuati sei attivisti, trovati al terzo piano nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Askatasuna, brusco risveglio per gli antagonisti a Torino: sgomberato il centro sociale dopo le perquisizioni

Leggi anche: Torino, centro sociale Askatasuna sgomberato. Piantedosi: "Non c'è spazio per violenza"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: fine del patto col sindaco; Torino, perquisizioni nel centro sociale Askatasuna. Gli attivisti: «Tentativo di sgombero»; Torino, perquisizione ad Askatasuna: possibile sgombero del centro sociale; Torino, perquisizioni nel centro sociale Askatasuna dopo assalto a La Stampa.

Sgomberato Askatasuna a Torino dopo l'assalto alla Stampa, sigilli al centro sociale. Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" - Operazione della Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro- ansa.it