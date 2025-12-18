Torino | sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna dopo l' assalto alla sede de La Stampa Piantedosi | Segnale chiaro dallo Stato
A Torino, Askatasuna è stata sgomberata e sigillata in seguito all'assalto alla sede de
La perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-Palestina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa"
Leggi anche: Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa" | Militanti: "Potrebbe esserci lo sgombero"
Torino, sgomberato e messi i sigilli al centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa" - Lo stabile è stato perquisito dopo gli assalti alle sedi del quotidiano torinese, Ogr e Leonardo ... msn.com
Sgomberato Askatasuna a Torino dopo l'assalto alla Stampa, sigilli al centro sociale. Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato" - Operazione della Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro- ansa.it
Sgomberato anche Askatasuna: sigilli al Centro Sociale di Torino dopo l’assalto a La Stampa, rotto il patto con il Comune - Scatta l’ora dell’Askatasuna dopo quella del Leoncavallo: dopo lo sgombero dello storico centro sociale milanese, un’operazione di perquisizione è in corso da questa mattina a Torino. msn.com
#Torino Il centro sociale Askatasuna è stato sequestrato e sgomberato stamattina dalla Digos dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano La Stampa, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-Palestina. - facebook.com facebook
In circa un migliaio sono partiti questo pomeriggio da Venaus, nel Torinese, per la tradizionale marcia No Tav dell'8 dicembre, ricorrenza dei vent'anni dallo sgombero del presidio contro la Torino-Lione, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2005, sempr x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.