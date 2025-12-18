Torino | sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna dopo l' assalto alla sede de La Stampa Piantedosi | Segnale chiaro dallo Stato

© Tgcom24.mediaset.it - Torino: sgomberato e messi i sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa", Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato"

La perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla sede del quotidiano, delle Ogr e di Leonardo, durante manifestazioni pro-Palestina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

