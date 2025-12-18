Torino polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l' assalto alla sede de La Stampa
A Torino, la polizia ha perquisito il centro sociale Askatasuna in seguito all'assalto alla sede de
Davanti all'edificio si sono radunati attivisti e simpatizzanti, tenuti a distanza dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Assalto a La Stampa, la polizia perquisisce Askatasuna a Torino. Controlli anche nelle case dei militanti del centro sociale - È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. msn.com
Polizia perquisisce Askatasuna a Torino dopo assalto Stampa - Perquisizioni sono in corso anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi. tg24.sky.it
Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo assalto a La Stampa - È in corso dall'alba un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. msn.com
Torino, scontri nella sede della Città Metropolitana polizia interviene anche a Porta Nuova
Da oggi Mirafiori ha un presidio di Polizia Locale in più. Inaugurati presso il Centro Civico della Circoscrizione 2 i locali destinati all'Aliquota Pronto Impiego Sud. TUTTI I DETTAGLI NEL MIO ARTICOLO QUI: https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/12/da-og - facebook.com facebook
Torino, a Mirafiori Sud riapre il presidio della polizia locale. Lo Russo, la Città fa la sua parte per la sicurezza lo faccia anche il Governo #ANSA x.com
