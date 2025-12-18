Torino polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l' assalto alla sede de La Stampa

A Torino, la polizia ha perquisito il centro sociale Askatasuna in seguito all'assalto alla sede de

torino polizia perquisisce centro sociale askatasuna dopo l assalto alla sede de la stampa

Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa"

Davanti all'edificio si sono radunati attivisti e simpatizzanti, tenuti a distanza dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

