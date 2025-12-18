Torino perquisizioni al centro sociale Askatasuna L' sos degli antagonisti | Venite ci sgomberano
Dall’alba, Torino è al centro di un’operazione di polizia al centro sociale Askatasuna, situato in corso Regina Margherita 47. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli antagonisti, che lanciano l’allarme:
È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. La Digos della questura torinese e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. Perquisizioni sono in corso anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi. L'edificio è interessato da circa un anno da un progetto sui beni comuni. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, avvenuti durante manifestazioni pro Palestina nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Askatasuna: perquisizioni della polizia nello storico centro sociale di Torino
Leggi anche: Torino, perquisizioni al centro sociale Askatasuna
Torino, perquisizioni nel centro sociale Askatasuna dopo assalto a La Stampa; Torino, perquisizioni al centro sociale Askatasuna; Torino, perquisizioni al centro sociale Askatasuna dopo l'assalto a La Stampa; Askatasuna: perquisizioni della polizia nello storico centro sociale di Torino.
Askatasuna, centro sociale di Torino perquisito da polizia e carabinieri dopo assalto al quotidiano La Stampa - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato perquisito, così come le case di alcuni militanti. virgilio.it
A Torino operazione della Digos nel centro sociale Askatasuna - È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. msn.com
Torino, operazione di polizia in centro sociale Askatasuna - È in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione di polizia nel centro sociale torinese Askatasuna. msn.com
Scontri contro CasaPound, arresti e perquisizioni a Torino
Una vasta operazione antidoping dei NAS di Torino e Genova raggiunge anche il territorio cremonese: oltre 60 perquisizioni in Italia - facebook.com facebook
Rincari in vista in attesa del #Natale: 2 miliardi la spesa dei piemontesi, per metà concentrata nella provincia di Torino. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.