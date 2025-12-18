Dall'alba, Torino è teatro di un'operazione di polizia presso il centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita. Gli antagonisti esprimono il loro timore di uno sgombero imminente, mentre le forze dell'ordine procedono con le perquisizioni. La situazione desta attenzione e preoccupazione nella città, sollevando questioni sulla libertà di associazione e sull’uso dello spazio pubblico.

© Ilgiornale.it - Torino, perquisizioni ad Askatasuna. L'sos degli antagonisti: "Venite, ci sgomberano"

È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. La Digos della questura torinese e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. Perquisizioni sono in corso anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi. L'edificio è interessato da circa un anno da un progetto sui beni comuni. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, avvenuti durante manifestazioni pro Palestina nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

