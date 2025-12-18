Torino operazione di polizia in centro sociale Askatasuna

Stanotte, le forze dell'ordine sono intervenute nel centro sociale Askatasuna di Torino, dando avvio a un'operazione di polizia ancora in corso. L'intervento, avviato nelle prime ore del mattino, ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale e i residenti della zona. Restano da chiarire i dettagli e le motivazioni di questa azione, mentre l'intera operazione sta attirando numerosi osservatori e mezzi di comunicazione.

