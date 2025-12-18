Torino Operazione di polizia all’alba al centro sociale Askatasuna

Una vasta operazione di polizia si è svolta all’alba nel cuore di Torino, presso il centro sociale Askatasuna in Corso Regina Margherita. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha attirato l’attenzione della città, segnando un importante momento di tensione e attenzione sul tema della sicurezza e delle attività legate ai centri sociali.

Polizia perquisisce Askatasuna a Torino dopo assalto Stampa - Perquisizioni sono in corso anche in abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi. msn.com

A Torino operazione della Digos nel centro sociale Askatasuna - È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. msn.com

