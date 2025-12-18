Torino Operazione di polizia all’alba al centro sociale Askatasuna

Una vasta operazione di polizia si è svolta all’alba nel cuore di Torino, presso il centro sociale Askatasuna in Corso Regina Margherita. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha attirato l’attenzione della città, segnando un importante momento di tensione e attenzione sul tema della sicurezza e delle attività legate ai centri sociali.

È scattata all’alba un’operazione di polizia nella sede del centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. La Digos della questura torinese, con il supporto dei reparti mobili, sta effettuando perquisizioni all’interno dello stabile, occupato dal 1996. Secondo quanto si apprende, le perquisizioni riguardano anche alcune abitazioni di militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi. L’operazione sarebbe collegata a un’inchiesta sugli assalti avvenuti nei mesi scorsi durante manifestazioni pro Palestina, che hanno interessato le Ogr, l’azienda Leonardo e la sede del quotidiano La Stampa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

