Torino la lunga giornata dello sgombero di Askatasuna | 10 agenti feriti

A Torino, una lunga giornata di tensione e scontri ha segnato lo sgombero di Askatasuna, con agenti feriti e scene di guerriglia urbana. Lacrimogeni, petardi e scontri hanno colorato le strade, trasformandole in un palco di forte conflitto sociale. Un momento cruciale che riflette le tensioni e le sfide del nostro tempo.

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, la lunga giornata dello sgombero di Askatasuna: 10 agenti feriti Idranti, lacrimogeni, petardi, scontri. Le strade di Torino si sono trasformate in un teatro di guerriglia urbana. Il primo bilancio parla di 10 agenti contusi; non si hanno notizie di feriti tra i manifestanti. Gli scontri sono iniziati nel tardo pomeriggio, dopo che in mattinata le forze dell'ordine avevano sgomberato il centro sociale Askatasuna, da più di un decennio fulcro delle attività antagoniste del capoluogo piemontese, dalle proteste contro la Tav fino ai più recenti assalti alla Leonardo e alla redazione del quotidiano La Stampa legate alle manifestazioni Pro Pal. Una lunga giornata, iniziata poco dopo l'alba, quando le forze dell'ordine hanno proceduto a una serie di perquisizioni all'interno di Askatasuna, in corso Regina Margherita, una delle principali arterie della città, e nelle abitazioni di alcuni dei suoi leader. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Leggi anche: Askatasuna, alta tensione a Torino: manifestanti respinti con idranti e lacrimogeni, 10 poliziotti feriti – I video Leggi anche: Askatasuna, dall’occupazione allo sgombero: la storia del centro sociale di Torino Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sgomberato il centro sociale Askatasuna. I militanti provano a rientrare: cariche della polizia; No Tav, oggi la marcia a 20 anni dallo sgombero di Venaus: nuove tensioni in valle al cantiere della Torino-Lione. Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti - Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. torino.corriere.it

La diretta dello sgombero di Askatasuna, presidio spazzato via con gli idranti - I trecento uomini della polizia, il sequestro dell’edificio, la fine del patto di collaborazione con il Comune. lastampa.it

Sgombero di Askatasuna, Torino torna terreno di scontro: la città si blinda - Operazione della Digos nello storico centro sociale, tensioni in strada, politica divisa e scuole chiuse per sicurezza ... giornalelavoce.it

