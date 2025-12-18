Torino centro sociale Askatasuna sgomberato Piantedosi | Non c' è spazio per violenza

Oggi a Torino, il centro sociale Askatasuna è stato sgomberato durante un'operazione di polizia. Le autorità sottolineano la ferma opposizione alla violenza, ribadendo l'importanza del rispetto delle norme e della legalità. L'intervento si inserisce in un contesto di misure volte a garantire sicurezza e ordine pubblico, segnando un altro capitolo nella gestione degli spazi sociali cittadini.

Torino, 18 dic. - (Adnkronos) - Operazione di polizia oggi nel centro sociale torinese Askatasuna che è stato sgomberato. Le forze dell'ordine hanno compiuto perquisizioni all'interno dello stabile e nelle abitazioni di alcuni militanti vicini al centro sociale. "Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese". Sui social, il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Sui social vicini al centro sociale si parlava da subito di un possibile sgombero: "Accorrete", scrivevano. Sul posto Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza che presidiano l'intera area.

Torino, blitz della Digos al centro sociale Askatasuna - L'operazione è legata a indagini su assalti durante manifestazioni pro Palestina. msn.com

Sgomberato Askatasuna, il bliz della Digos a Torino dopo l’assalto alla Stampa. Il sindaco: “Il patto è cessato” - Perquisizione delle forze dell’ordine nello stabile occupato in corso Regina Margherita. quotidiano.net

Perquisizioni all'alba al centro sociale Askatasuna di Torino. La Digos, i Carabinieri e la Mobile hanno setacciato lo stabile. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/12/18/polizia-perquisisce-askatasuna-a-torino-dopo-assalto-stampa_3ea2b32c-4 - facebook.com facebook

