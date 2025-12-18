Topi nelle aule a Cinisello Balsamo video virale e protesta social

Situazioni di degrado e disagio emergono all’istituto Montale di Cinisello Balsamo, dove sono stati segnalati topi nelle aule. La notizia, condivisa da una studentessa e diffusa attraverso video virali su TikTok, ha scatenato un’ondata di indignazione sui social e ha portato alla luce una problematica che richiede attenzione immediata.

