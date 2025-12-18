Top 500 la forza delle imprese fa correre la Campania | Sistema competitivo

Le imprese della Campania dimostrano di essere il motore che spinge l’economia regionale, distinguendosi come la più dinamica del Mezzogiorno. La loro forza e competitività sono alla base di questa crescita, come sottolinea il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, evidenziando il ruolo fondamentale delle aziende nel progresso e nello sviluppo della regione.

La forza delle imprese traina l?economia della Campania, la più in forma del Mezzogiorno. Al punto che con la consueta chiarezza il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, è a loro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

