Top 500 la forza delle imprese fa correre la Campania | Sistema competitivo

Le imprese della Campania dimostrano di essere il motore che spinge l’economia regionale, distinguendosi come la più dinamica del Mezzogiorno. La loro forza e competitività sono alla base di questa crescita, come sottolinea il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, evidenziando il ruolo fondamentale delle aziende nel progresso e nello sviluppo della regione.

Top 500, sfoglia lo speciale del Mattino: le eccellenze campane in cifre - PwC Italia, in collaborazione con Il Mattino, organizza il prossimo 17 dicembre alle ore 9. ilmattino.it

Le imprese di Top 500. I fatturati tengono (+2,9%) ma la redditività rallenta. Soffrono le medie aziende - Il team dell’Università di Firenze coordinato dai professori Francesco Giunta e Laura Bini analizza i bilanci delle società più performanti della provincia. lanazione.it

Per investire non devi essere un genio

Alla Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese ho sottolineato come stabilità, credibilità internazionale e resilienza delle nostre imprese rendano il #SistemaItalia una vera forza competitiva. 1/2 x.com

80 Anni di Storia e Impegno: Auguri a Confartigianato Venezia! Grande emozione all’Hotel Monaco & Grand Canal per celebrare gli 80 anni di Confartigianato Venezia. Un anniversario che testimonia la forza e la dedizione delle nostre imprese artigian - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.