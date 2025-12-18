tony boy annuncia il primo tour nei palasport le date e i biglietti

Tony Boy si prepara a conquistare i palasport con il suo primo tour, annunciando date imperdibili e biglietti disponibili. Dopo aver chiuso il 2025 con un grande evento a Rho Fiera Milano Live, l’artista si prepara a sorprendere il pubblico con nuove emozioni. In attesa del suo prossimo album, il cantante conferma il suo talento e la sua capacità di coinvolgere, portando la musica dal vivo a nuovi livelli di energia.

In attesa di pubblicare il nuovo album, Tony Boy annuncia i suoi primi concerti nei palazzetti. Dopo aver chiuso il 2025 con uno show-evento a Rho Fiera Milano Live, Tony Boy non si smentisce e rilancia. Con due album pubblicati nell’ultimo anno, un tour nei club interamente sold out e una crescita che non conosce rallentamenti, Tony Boy compie oggi un ulteriore passo in avanti e annuncia i suoi primi concerti nei palazzetti. Un passaggio naturale per un artista che ha dimostrato di saper trasformare ogni palco in un evento e ogni live in un’esperienza collettiva. Il calendario completo. Mercoledì 13 maggio 2026 ROMA @ Palazzo dello Sport Venerdì 15 maggio 2026 MILANO @ Unipol Forum Venerdì 29 maggio 2026 PADOVA @ Fiera Le prevendite saranno disponibili da domani, venerdì 19 dicembre, alle ore 14. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

