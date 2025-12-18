Toni Nadal | Alcaraz e Ferrero? I tennisti pagano i coach per sentirsi dire quello che vogliono
Toni Nadal commenta con sorpresa la recente separazione tra Alcaraz e Ferrero, sottolineando come i tennisti spesso pagano i coach per sentirsi dire ciò che desiderano ascoltare. La decisione ha colto di sorpresa molti, soprattutto dopo un’annata così positiva. Un cambiamento che apre nuove riflessioni sul rapporto tra giocatori e allenatori nel mondo del tennis professionistico.
“Certo che mi ha sorpreso, soprattutto dopo una stagione così positiva”. Così Toni Nadal commenta la separazione tra Alcaraz e Ferrero. Secondo lo zio-mentore e coach storico di Rafa Nadal, “la cosa più logica era continuare. Sono sorpreso perché Alcaraz finisce come numero 1 al mondo”. “Capisco che la decisione spetta a Carlos perché Ferrero ha dichiarato di voler continuare, quindi immagino che la decisione non sia legata al tennis. I rapporti nel mondo del tennis sono difficili perché chi paga, ovvero il giocatore, di solito paga per sentire ciò che vuole sentire”. “Per me era facile dire al mio giocatore cose che non gli piaceva sentire perché era diverso, era mio nipote, era un rapporto diverso”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Depeche Mode, quello che i fan non vogliono sentirsi dire
Leggi anche: Toni Nadal: «Tra Alcaraz e Sinner non sono possibili variabili tattiche, il primo che cambia diventa vulnerabile»
Ferrero e Lopez raccontano Alcaraz: Non dovrà accontentarsi mai; Prossimo allenatore Alcaraz: la suggestione Nadal e le altre ipotesi sul piatto.
Toni Nadal bacchetta Alcaraz sull’addio a Ferrero: “Paga per sentire quello che vuole…” - Lo zio ed ex coach di Rafa ha commentato la separazione tra il numero uno al mondo e il suo allenatore: "In questo sport i rapporti sono difficili perché... msn.com
Alcaraz, la bordata di Toni Nadal: “Pagano per sentirsi dire quello che vogliono”. Lopez critico, l’avvertimento di Bertolucci - Toni Nadal, zio di Rafa, all'attacco di Alcaraz dopo la decisione di separarsi da Ferrero: Pagano per sentirsi dire quello che vogliono. sport.virgilio.it
Bufera su Carlos Alcaraz in Spagna dopo l'”esonero” di Ferrero: “Il tennis non c’entra nulla” - Il tennista di Murcia ha deciso di separarsi dal suo storico allenatore, Toni Nadal stupito: "Il tennis non c'entra nulla" ... sportal.it
La rivalità tra Sinner e Alcaraz sta dominando il circuito ATP, monopolizzando i tornei dello Slam e segnando un solco profondo tra loro due e tutti gli altri. Di questo scenario ha parlato anche Toni Nadal, parlando con i media mentre era ospite nella città spag - facebook.com facebook
Rafael Nadal si è sottoposto a un’operazione e ci scherza su: “Sembra che quest’anno non riuscirò a giocare gli Australian Open…” - x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.