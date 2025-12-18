Toni Nadal | Alcaraz e Ferrero? I tennisti pagano i coach per sentirsi dire quello che vogliono

Toni Nadal commenta con sorpresa la recente separazione tra Alcaraz e Ferrero, sottolineando come i tennisti spesso pagano i coach per sentirsi dire ciò che desiderano ascoltare. La decisione ha colto di sorpresa molti, soprattutto dopo un’annata così positiva. Un cambiamento che apre nuove riflessioni sul rapporto tra giocatori e allenatori nel mondo del tennis professionistico.

“Certo che mi ha sorpreso, soprattutto dopo una stagione così positiva”. Così Toni Nadal commenta la separazione tra Alcaraz e Ferrero. Secondo lo zio-mentore e coach storico di Rafa Nadal, “la cosa più logica era continuare. Sono sorpreso perché Alcaraz finisce come numero 1 al mondo”. “Capisco che la decisione spetta a Carlos perché Ferrero ha dichiarato di voler continuare, quindi immagino che la decisione non sia legata al tennis. I rapporti nel mondo del tennis sono difficili perché chi paga, ovvero il giocatore, di solito paga per sentire ciò che vuole sentire”. “Per me era facile dire al mio giocatore cose che non gli piaceva sentire perché era diverso, era mio nipote, era un rapporto diverso”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

