Tomb Raider sbarca su iOS e Android

Feral Interactive porta l’avventura di Tomb Raider sui dispositivi iOS e Android. Dopo l’attesa, i fan potranno immergersi nelle emozionanti esplorazioni di Lara Croft direttamente sui loro smartphone e tablet. L’atteso debutto è previsto per il 12 febbraio 2026, offrendo un’esperienza coinvolgente e ricca di azione ovunque tu sia. Un’occasione imperdibile per rivivere le avventure della celebre archeologa in mobilità.

© Gamerbrain.net - Tomb Raider sbarca su iOS e Android Feral Interactive ha annunciato il 17 dicembre 2025 l’arrivo di Tomb Raider su iOS e Android, con data di uscita fissata al 12 febbraio 2026. Il titolo segna un passaggio importante per il mondo mobile, perché porterà per la prima volta su smartphone e tablet un capitolo moderno della saga di Lara Croft nella sua forma integrale, così come concepita su console e PC. Il gioco rappresenta l’inizio della celebre trilogia Survivor di Crystal Dynamics, punto di rilancio del personaggio e della serie. La storia segue una Lara Croft giovane e inesperta, coinvolta nel naufragio della sua prima spedizione archeologica e intrappolata sull’isola di Yamatai. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net Leggi anche: Amazon ha rovinato il mio interesse per il gioco di tomb raider Leggi anche: Tomb Raider Catalyst, annunciato il nuovo capitolo della serie: Lara Croft ritorna alle origini Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tomb Raider uscirà su iOS e Android il 12 Febbraio 2026. Il reboot di Tomb Raider del 2013 è in arrivo su iOS e Android - Il reboot di Tomb Raider del 2013 tra pochi mesi sarà disponibile anche in versione mobile per iOS e Android. msn.com

Tomb Raider arriva su iOS e Android - Feral Interactive ha annunciato ufficialmente che Tomb Raider arriverà su iOS e Android il 12 febbraio 2026, portando per la prima volta su dispositivi mobili un capitolo moderno e completo ... techgaming.it

Tomb Raider per iOS Recensione

Il reboot di Tomb Raider del 2013 è in arrivo su iOS e Android x.com

Crystal Dynamics ha annunciato il ritorno di Tomb Raider con due progetti: bello, fino a quando non si arriva al piccolo dettaglio che rovina la festa: manca il doppiaggio italiano. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.