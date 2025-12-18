Tomb Raider sbarca su iOS e Android
Feral Interactive porta l’avventura di Tomb Raider sui dispositivi iOS e Android. Dopo l’attesa, i fan potranno immergersi nelle emozionanti esplorazioni di Lara Croft direttamente sui loro smartphone e tablet. L’atteso debutto è previsto per il 12 febbraio 2026, offrendo un’esperienza coinvolgente e ricca di azione ovunque tu sia. Un’occasione imperdibile per rivivere le avventure della celebre archeologa in mobilità.
Feral Interactive ha annunciato il 17 dicembre 2025 l’arrivo di Tomb Raider su iOS e Android, con data di uscita fissata al 12 febbraio 2026. Il titolo segna un passaggio importante per il mondo mobile, perché porterà per la prima volta su smartphone e tablet un capitolo moderno della saga di Lara Croft nella sua forma integrale, così come concepita su console e PC. Il gioco rappresenta l’inizio della celebre trilogia Survivor di Crystal Dynamics, punto di rilancio del personaggio e della serie. La storia segue una Lara Croft giovane e inesperta, coinvolta nel naufragio della sua prima spedizione archeologica e intrappolata sull’isola di Yamatai. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Tomb Raider uscirà su iOS e Android il 12 Febbraio 2026.
