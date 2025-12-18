Toglie il paletto ed entra nella zona pedonale con l' auto per ritirare la pizza

A Perugia, alcuni trovano modi creativi per aggirare la ZTL, come entrare nella zona pedonale di corso Cavour con l’auto per ritirare la pizza. Un episodio che mette in luce le sfide della gestione del traffico e la fantasia di chi cerca di bypassare le regole.

Accade a Perugia, nella zona pedonale di corso Cavour, dove trucchi e furbetti trovano sempre nuovi modi di evitare la ztl.Accade che la sera qualcuno abbia voglia di pizza, ma non è il caso di parcheggiare dove si può e neanche di prendere una multa entrando da viale Indipendenza, sotto l'occhio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

