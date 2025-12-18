Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Scopri le ultime quotazioni e informazioni sulle azioni della Juventus FC, il club bianconero quotato in borsa. In questa guida troverai dati aggiornati e approfondimenti utili per seguire l’andamento delle azioni Juventus e comprendere meglio il loro valore sul mercato finanziario.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,62 EUR (+1,55%) Ore 17.45 del 18 DICEMBRE 2025. Apertura 2,61 Massimo 2,69 Minimo 2,56 Capitalizz. 1,09 Mld Chiusura prec. 2,58 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

