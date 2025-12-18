Titolare dell' autonoleggio con precedenti e la Prefettura gli chiude l' attività svolta al Tar

Dopo la chiusura decisa dalla Prefettura, l’autonoleggio ‘Diana Group Srl’ di Casal di Principe torna a operare. La quinta sezione del TAR Campania, presieduta da Maria Abbruzzese, ha accolto il ricorso di Antonio Diana, titolare della società, stabilendo la riapertura. Un risultato che segna una svolta importante per l’attività e per la comunità locale, dopo i provvedimenti che avevano messo in discussione il suo operato.

© Casertanews.it - Titolare dell'autonoleggio con precedenti e la Prefettura gli chiude l'attività, svolta al Tar L'autonoleggio ‘Diana Group Srl’ di Casal di Principe riapre. E' quanto stabilito dalla quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Maria Abbruzzese, che si è pronunciata sul ricorso presentato da Antonio Diana, titolare della società casalese. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Titolare con precedenti penali e la Prefettura gli chiude la ditta Leggi anche: Titolare dell'autonoleggio vince la sua battaglia contro la Prefettura Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in udienza Sua Eccellenza Monsignor Ivan Jurkovic, Arcivescovo titolare di Corbavia, Nunzio Apostolico in Canada. Provviste di Chiese Il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di Chimoio (Mozambico) Sua - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.