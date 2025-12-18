Titanic Leonardo DiCaprio a sorpresa | Non l' ho mai rivisto non guardo i miei film

Leonardo DiCaprio sorprende i fan rivelando di non aver mai rivisto il celebre Titanic, né altri suoi film. L’attore premio Oscar ammette di non essere particolarmente attratto dal riguardare le proprie performance, preferendo concentrarsi sul presente. Una confessione che svela un lato inaspettato di una delle star più iconiche di Hollywood.

© Movieplayer.it - Titanic, Leonardo DiCaprio a sorpresa: "Non l'ho mai rivisto, non guardo i miei film" La star premio Oscar ha confessato di non essere particolarmente avvezzo a guardare i lungometraggi nei quali recita e non ha più rivisto il kolossal. Ospite del format di Variety Actors on Actors insieme a Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio ha confessato di non aver mai rivisto il film che l'ha reso famoso nel mondo, il kolossal Titanic di James Cameron. Jennifer Lawrence ha chiesto direttamente a DiCaprio se avesse mai rivisto il film con Kate Winslet ma e l'attore ha risposto in maniera del tutto spiazzante per la collega e per tutti coloro che amano il film di Cameron. Leonardo DiCaprio non ha visto Titanic "No, non l'ho mai visto" ha confessato DiCaprio in merito al film del 1997 "Non guardo davvero i miei film". 🔗 Leggi su Movieplayer.it Leggi anche: Claire Foy ammette: "Ho visto Titanic almeno 12 volte, adoravo Leonardo DiCaprio" Leggi anche: Leonardo DiCaprio, i 10 film più importanti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Toh, chi si rivede: Leonardo DiCaprio e la reunion inaspettata di Titanic. Leonardo DiCaprio confessa: “non ho mai rivisto Titanic” - Leonardo DiCaprio parla del suo legame con Titanic e della sua carriera, svelando perché non ha mai rivisto il film che lo ha reso una star. msn.com

Titanic, Leonardo DiCaprio a sorpresa: "Non l'ho mai rivisto, non guardo i miei film" - La star premio Oscar ha confessato di non essere particolarmente avvezzo a guardare i lungometraggi nei quali recita e non ha più rivisto il kolossal. movieplayer.it

Leonardo DiCaprio: «Non ho mai visto Titanic» - Leonardo DiCaprio ha raccontato di non aver mai visto Titanic, il film che lo ha reso una star mondiale Leonardo DiCaprio ha fatto una confessione che ha lasciato senza parole fan e cinefili di tutto ... grazia.it

Questa conversazione surreale in cui Jennifer Lawrence consiglia a Leonardo DiCaprio di fare un rewatch di Titanic perché è un bel film #leonardodicaprio #jenniferlawrence #fblifestyle - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.