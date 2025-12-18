Tiro al bersaglio contro il condominio dei vicini di casa | arrestato

Una bravata sfuggita di mano ha portato a conseguenze pesanti per un uomo di Tombelle di Saonara. Dopo aver scagliato un colpo contro il condominio dei vicini, si trova ora agli arresti domiciliari. Un episodio che dimostra come una scelta impulsiva possa trasformarsi in una vicenda giudiziaria, lasciando il protagonista a riflettere sulle proprie azioni.

Ha pagato a caro prezzo una "bravata". Ora è ai domiciliari nella sua abitazione di Tombelle di Saonara. I carabinieri della stazione di Legnaro, a conclusione di una breve e rapida attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, hanno arrestato in flagranza di reato un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

