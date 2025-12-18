tim porta le tecnologie del futuro per milano cortina 2026

TIM porta le innovazioni del futuro a Milano Cortina 2026, trasformando l’evento olimpico in un’occasione unica di crescita e sviluppo. Oltre all’adrenalina dello sport, le Olimpiadi e Paralimpiadi rappresentano un’opportunità per i territori di consolidare infrastrutture e benefici duraturi, creando un’eredità che va oltre le medaglie e i record.

Non solo sport, agonismo e medaglie. Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno un evento sportivo di livello mondiale, ma anche una grande opportunità per tutti i territori coinvolti che potranno contare su benefici economici e infrastrutturali duraturi. Il comparto che sicuramente riceverà immediati ritorni dall’evento è quello del turismo per il quale si aspettano ricadute positive non solo nei mesi di competizione, ma anche in quelli successivi. Le Olimpiadi però non sono solo un volano per il turismo, come dimostrano i casi delle precedenti sedi ospitanti. Infrastrutture, mobilità sostenibile e innovazione tecnologica rappresentano altri ambiti in cui gli effetti olimpici potranno avere ricadute importanti e durature a vantaggio della cittadinanza e dell’ecosistema di imprese locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

