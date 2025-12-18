Tienanmen un generale ribelle rifiutò di sparare sugli studenti spunta il video segreto del processo dopo 35 anni

Dopo 35 anni, in Cina emerge un video segreto che rivela il processo militare contro il generale Xu Qinxian, il quale nel 1989 rifiutò di reprimere gli studenti a Tienanmen. Un documento rimasto sepolto negli archivi di Pechino, ora svelato, offre uno sguardo inedito su un momento cruciale della storia, svelando aspetti finora sconosciuti di quella tragica vicenda.

Dalla Cina è emerso un documento che per decenni era rimasto sepolto negli archivi di Pechino. Si tratta delle sei ore di filmato del processo militare contro il generale Xu Qinxian, l’ufficiale che nel 1989 disse no quando gli fu ordinato di guidare i suoi soldati contro gli studenti in piazza Tienanmen. Il video, pubblicato il 25 novembre scorso su YouTube e altre piattaforme, mostra per la prima volta cosa accadde davanti alla Corte marziale nel marzo 1990, nove mesi dopo il massacro. Xu Qinxian aveva 54 anni ed era il comandante del 38° Corpo d’armata, un’unità d’élite con 15mila soldati e 400 carri armati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

