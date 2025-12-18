Thula Inter la coppia d’attacco nerazzurra torna insieme a Riad? Chivu alza il livello per la Supercoppa

Thula Inter si prepara a riscrivere le sorti della semifinale, con Lautaro e Thuram pronti a guidare l’attacco. Riad e Chivu alzano il livello, puntando alla Supercoppa, mentre Martinez si avvicina alla maglia da titolare contro il Bologna. Un momento cruciale per l’Inter, tra conferme e novità, in vista di un match decisivo.

Inter News 24 Thula Inter, semifinale senza calcoli: Lautaro e Thuram guidano l’assalto, Martinez verso una maglia da titolare già con il Bologna. Con Josep Martinez tra i pali e, soprattutto, con la ThuLa finalmente di nuovo insieme, l’Inter è pronta a fare sul serio in Supercoppa Italiana. A Riad, nella semifinale, il tandem formato da Lautaro Martínez e Marcus Thuram è destinato a ricomporsi dopo l’esperimento “forzato” di Genova, dove accanto al capitano argentino era toccato al giovane Pio Esposito. In Arabia, invece, torna il gemello francese: una scelta che va oltre l’aspetto tecnico e diventa una vera manifestazione di intenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

