Thomas Raggi sui progetti futuri dei Maneskin | Non stiamo lavorando su nuove canzoni dividerci ci aiuterà

Thomas Raggi dei Måneskin svela i suoi progetti futuri, sottolineando come i lavori solisti possano rafforzare la band e portare nuove ispirazioni. In un'intervista, il chitarrista ha condiviso che, pur non lavorando attualmente su nuove canzoni per il gruppo, questa pausa potrebbe favorire una rinascita creativa e nuove direzioni artistiche. Un approccio che potrebbe aprire interessanti prospettive per il loro prossimo capitolo musicale.

Dopo l'album solista, Thomas Raggi parla del futuro dei Måneskin - “ Masquerade ” è il titolo dell'album che ha segnato il debutto da solista del chitarrista dei Måneskin, Thomas Raggi ( leggi qui la nostra recensione ). rockol.it

Thomas Raggi dei Måneskin al live: "Suonare qui sarebbe bellissimo" - Due superstar del rock, Piero Pelù e Thomas Raggi dei Måneskin, si sono incontrati all'evento musicale di ieri sera, condividendo emozioni e progetti futuri. ilrestodelcarlino.it

Thomas Raggi: «‘Masquerade’ è ispirato all’album omonimo di Slash, quello in cui ha coinvolto artisti fantastici come Lemmy dei Motörhead e musicisti incredibili». Nella sua «dream list» ci sono Yungblud, Robert Plant e Lenny Kravitz. I Måneskin «Quando t - facebook.com facebook

| Thomas Raggi via Instagram! « ‘Masquerade’ my album out tonight! 1AM CET » x.com

