Thomas Raggi sui progetti futuri dei Maneskin | Non stiamo lavorando su nuove canzoni dividerci ci aiuterà

Thomas Raggi dei Måneskin svela i suoi progetti futuri, sottolineando come i lavori solisti possano rafforzare la band e portare nuove ispirazioni. In un'intervista, il chitarrista ha condiviso che, pur non lavorando attualmente su nuove canzoni per il gruppo, questa pausa potrebbe favorire una rinascita creativa e nuove direzioni artistiche. Un approccio che potrebbe aprire interessanti prospettive per il loro prossimo capitolo musicale.

Se vi mancano i Måneskin, ascoltate il nuovo album di Thomas Raggi.

