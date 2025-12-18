Thomas Raggi parla delle sue fonti d’ispirazione e del futuro dei Måneskin

Thomas Raggi svela le sue fonti d’ispirazione e il futuro dei Måneskin. Durante un’intervista, ha condiviso come l’album solista di Slash, Masquerade, abbia influenzato il suo percorso artistico, grazie alle collaborazioni con grandi nomi del rock e del pop. Un’anticipazione interessante sul percorso creativo della band e sulle direzioni che potrebbero prendere in futuro.

Durante un’intervista, Thomas Raggi ha rivelato di aver tratto ispirazione per Masquerade da Slash, album solista del chitarrista di Guns N’ Roses risalente al 2010, nel quale aveva chiamato a raccolta diversi vocalist, da Ozzy Osbourne a Fergie, da Dave Grohl a Chris Cornell. «Mi ha molto ispirato l’album omonimo di Slash, quello in cui ha coinvolto artisti fantastici come Lemmy dei Motörhead e musicisti incredibili», ha dichiarato il musicista. Ha poi elogiato Tom Morello, chitarrista dei Rage Against The Machine, che ha prodotto il suo disco: «È venuto tutto molto naturale, perché avevo scritto molte canzoni e avevo un ottimo rapporto con Tom. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

